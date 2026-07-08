Proteste in Havanna nach erneutem landesweiten Stromausfall

Havanna, ⁠08. Jul (Reuters) - In der kubanischen Hauptstadt Havanna sind wegen anhaltender Stromausfälle vereinzelt Proteste ausgebrochen. In den Randbezirken Jaimanitas und Santa Fe zogen am Dienstagabend (Ortszeit) Hunderte ‌erschöpfte Anwohner bei hohen Temperaturen durch die Straßen, schlugen auf Töpfe, hupten und forderten in ⁠Sprechchören: "Schaltet das ⁠Licht an". In dem Inselstaat war die Elektrizitätsversorgung am Montag zum dritten Mal in diesem Jahr landesweit zusammengebrochen. Bis zum späten Dienstagabend war das Problem in den meisten Regionen nach ‌Angaben des Betreibers wieder behoben. ‌Viele Menschen saßen jedoch weiterhin im Dunkeln, und in der zweitgrößten Stadt Santiago de Cuba floss den ⁠Behörden zufolge gar kein Strom.

Ein Grund für die ‌Stromausfälle ist die Treibstoffknappheit ⁠auf der Insel infolge einer seit sechs Monaten andauernden US-Blockade. Die Regierung von Präsident Donald Trump strebt ein Ende der kommunistischen ‌Führung Kubas an. Sie ⁠fordert demokratische Wahlen und ⁠die Freilassung politischer Gefangener. Zur Erhöhung des Drucks haben die USA neue Sanktionen verhängt, die Kuba und die Vereinten Nationen als Verstoß gegen das Völkerrecht und die Menschenrechte kritisierten.

(Bericht von Dave Sherwood und Ayose Naranjo, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)