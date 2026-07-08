PUMA - Erfolgreiche Trendwende

In den letzten Monaten hatten wir die charttechnischen Verbesserungen bei der Puma-Aktie mehrfach konstruktiv begleitet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 29. April, 16. März und 9. Februar). Kernargumente waren jeweils der Bruch des übergeordneten Abwärtstrends sowie die jüngsten Quartalskerzen, die jeweils markante Lunten aufweisen. Die Kerze vom 4. Quartal 2025 bildet sogar eine lehrbuchmäßige „Hammer“-Umkehrformation. Im Anschluss an die konstruktive Verschnaufpause vom Juni könnte der Erholungstrend nun wieder Fahrt aufnehmen. Abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich perspektivisch ein rechnerisches Anschlusspotential von 10 EUR, sodass das 2007er-Hoch bei 35,17 EUR wieder in den Fokus rückt. Danach markieren diverse Hoch- und Tiefpunkte bei rund 40 EUR die nächste Widerstandszone. Hier verläuft auch der Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 39,49 EUR). Auf der Unterseite können Anlegerinnen und Anleger indes den Stopp zur Gewinnsicherung auf das Niveau der Nackenlinie der Bodenbildung bei 25 EUR anheben.

PUMA (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PUMA

Quelle: LSEG, tradesignal²

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