RWE: Erst um 50 Euro wird die Aktie für mich zum Kauf

Was bewegt die Aktie?

In Phasen geopolitischer Unsicherheit dreht der Markt auf Risk-off. Wer dann im Aktienmarkt aktiv bleiben will, greift gerne zu Versorgern. Genau das zeigt sich heute bei RWE und Eon. UBS liefert zusätzlich ein positives Update und hebt das Kursziel für RWE von 65 Euro auf 66 Euro an.

Besonders positiv bewerten die Analysten den großen Einstieg ins Netzgeschäft. Dieser Schritt ist für den Bereich sehr wichtig und sorgt für Diversifizierung. RWE wird damit unabhängiger von Strompreisschwankungen, das Geschäft wird deutlich besser planbar. Das könnte rechtfertigen, dass die Aktie über die nächsten Quartale höher bewertet wird als in den vergangenen Jahren.

Charttechnik

Über ein wichtiges Ausbruchsniveau bei 43 bis 44 Euro entwickelte sich eine hohe Dynamik. Danach folgte nur ein kleiner Rücksetzer. Das Kursziel von 66 Euro entspricht ungefähr dem 1,618er-Extension-Level. Interessante Korrekturzonen für den Aufbau von Positionen liegen zwischen 48 und 52,50 Euro.

Martins Einschätzung

Das Kursziel von 66 Euro ist in Ordnung, doch der bisherige Rücksetzer reicht mir nicht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 ist RWE für einen Versorger kein Schnäppchen. Erst knapp über 50 Euro finde ich die Aktie äußerst attraktiv.