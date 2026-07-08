S&P 500® - Umkämpfte Flaggenbegrenzung
HSBC · Uhr
Umkämpfte Flaggenbegrenzung
Beim S&P 500® hatten wir zuletzt das Spannungsfeld zwischen einer drohenden Topformation und einer trendbestätigenden Flaggenkonsolidierung diskutiert. Möglicherweise stehen die amerikanischen Standardwerte gerade vor einem Ausbruch gen Norden und somit vor einer positiven Weichenstellung. Zuletzt hatte sich die 50-Tage-Linie (akt. bei 7.411 Punkten) mehrfach als solider Halt herauskristallisiert, ehe zu Wochenbeginn der Spurt über den Korrekturtrend der letzten Wochen (akt. bei 7.499 Punkten) gelang. Damit ist die Korrekturflagge der letzten Wochen abgeschlossen – perspektivisch lässt dieses Konsolidierungsmuster auf neue Rekordstände jenseits des alten Allzeithochs bei 7.621 Punkten schließen (siehe Chart). Abgeleitet aus der Juni-Korrektur bilden zwei Fibonacci-Projektionen bei 7.767 bzw. 7.858 Punkten im „uncharted territory“ die nächsten Widerstände. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe: Um das Risiko eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte der S&P 500® die 50-Tage-Linie in Zukunft nicht mehr unterschreiten.
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Beim S&P 500® hatten wir zuletzt das Spannungsfeld zwischen einer drohenden Topformation und einer trendbestätigenden Flaggenkonsolidierung diskutiert. Möglicherweise stehen die amerikanischen Standardwerte gerade vor einem Ausbruch gen Norden und somit vor einer positiven Weichenstellung. Zuletzt hatte sich die 50-Tage-Linie (akt. bei 7.411 Punkten) mehrfach als solider Halt herauskristallisiert, ehe zu Wochenbeginn der Spurt über den Korrekturtrend der letzten Wochen (akt. bei 7.499 Punkten) gelang. Damit ist die Korrekturflagge der letzten Wochen abgeschlossen – perspektivisch lässt dieses Konsolidierungsmuster auf neue Rekordstände jenseits des alten Allzeithochs bei 7.621 Punkten schließen (siehe Chart). Abgeleitet aus der Juni-Korrektur bilden zwei Fibonacci-Projektionen bei 7.767 bzw. 7.858 Punkten im „uncharted territory“ die nächsten Widerstände. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe: Um das Risiko eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte der S&P 500® die 50-Tage-Linie in Zukunft nicht mehr unterschreiten.
S&P 500® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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