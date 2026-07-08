Samsung: Der Rekordgewinn macht den Kursrutsch absurd

Was bewegt die Aktie?

Die Zahlen von Samsung sind außergewöhnlich stark. Auf Jahresbasis legt der Umsatz um 129 Prozent zu, der Gewinn um 1.800 Prozent. Der operative Gewinn erreicht 58,4 Milliarden Dollar. Damit verdient Samsung mehr als Nvidia und mehr als Alphabet und hat zuletzt auch Microsoft und Apple beim Quartalsgewinn überholt.

Trotzdem fällt die Aktie kräftig. Einige Wall-Street-Häuser sehen den Peak im Speicherbereich erreicht. Diese Sicht ist für mich eine Fehlinterpretation. Die Wachstumsrate der Speicherpreise flacht ab, doch die Preise fallen nicht, sie steigen weiter.

Im DRAM-Bereich wird ein weiterer Anstieg von rund 20 Prozent erwartet. Die Nachfrage zieht an, während das Angebot auf absehbare Zeit knapp bleibt. Rund 35 Prozent der gesamten Investitionsausgaben der Hyperscaler fließen in Speicher, und diese Ausgaben dürften im nächsten Jahr weiter steigen.

Charttechnik

Die Aktie fällt heute um über sechs Prozent und bricht dabei ein großes Unterstützungslevel nach unten. Das ist zunächst negativ. Bewertet ist Samsung aber nur mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von fünf für die Gewinne der nächsten zwölf Monate. Selbst für einen Zykliker ist das zu wenig, denn das Ende des Zyklus ist noch nicht erreicht.

Martins Einschätzung

Für mich sind das reine Sentimentrücksetzer, die mit der fundamentalen Ausgangsbasis nichts zu tun haben. Ein Unternehmen, das mehr verdient als Nvidia und Alphabet, ist auf diesem Niveau zu günstig. Ich bleibe bullish und halte die Rücksetzer für Kaufgelegenheiten.