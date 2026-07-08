SpaceX: Irre teuer und trotzdem mit Luft nach oben

Was bewegt die Aktie?

Raymond James nimmt SpaceX mit einem Strong Buy und einem Kursziel von 800 Dollar in die Bewertung auf. Das entspräche einer Marktkapitalisierung von rund zehn Billionen Dollar und damit der doppelten Bewertung von Nvidia. Die Analysten sehen SpaceX als eine der prägenden industriellen Infrastrukturplattformen des 21. Jahrhunderts.

Der Erwartungshorizont reicht bis 2031. Über die nächsten fünf Jahre soll der Umsatz von 38 Milliarden Dollar auf über 830 Milliarden Dollar steigen, das operative Ergebnis von knapp 18 Milliarden auf rund 700 Milliarden Dollar.

Getragen wird das von mehreren Bereichen: Grok verliert im Wettbewerb der Sprachmodelle zwar Marktanteile, soll aber mit der Version 4.5 zeitnah wieder aufholen. Starlink liefert bereits Umsatz, kämpft aber mit Störversuchen. Als Zukunftsfeld sehen die Analysten Orbital Compute, also Rechenzentren im Weltall.

Charttechnik

Nach dem Börsengang stieg die Aktie auf über 200 Dollar und hat diese Bewegung inzwischen vollständig abgegeben. Die 150 Dollar entsprechen ungefähr dem ersten Kurs nach der Erstnotiz. Ab Freitag dürfte die Aktie in den Nasdaq aufsteigen. Der Indexeffekt bleibt zunächst überschaubar, weil der Anteil am Index unter ein Prozent liegt.

Martins Einschätzung

Die SpaceX-Story erinnert mich stark an Tesla in den vergangenen Jahren. Die Aktie ist unheimlich teuer, doch das hat Anleger bei Tesla nicht davon abgehalten, weiter zu kaufen und den Kurs langfristig nach oben zu treiben. Darauf sollte man sich auch bei SpaceX einstellen.