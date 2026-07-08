Starke Nachfrage aus dem Ausland treibt Elektrobranche an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Elektro- und Digitalindustrie hat im Mai deutlich mehr Aufträge erhalten. Die Order lagen 19 Prozent über dem Wert aus dem Vorjahresmonat, wie der Branchenverband ZVEI berichtet. Das war der stärkste Anstieg der vergangenen zwei Jahre. Zusätzliche Bestellungen kamen vor allem aus dem Nicht-Euro-Raum mit einem Plus von 43 Prozent. Inländische Kunden bestellten 7,8 Prozent mehr. Nach fünf Monaten hat die Industrie damit im laufenden Jahr 8,7 Prozent mehr Auftragsvolumen eingesammelt als ein Jahr zuvor. Die Branchenerlöse sind in dieser Zeit um 3,5 Prozent auf 93,7 Milliarden Euro gewachsen./ceb/DP/mis