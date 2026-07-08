TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz 07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung 10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung 10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung 10:30 DEU: Expert, Bilanz-Pk 2026 12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen 12:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung 14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung DEU: VW-Aufsichtsratssitzung und Aktionstag der IG Metall gegen Sparpläne TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Geldmenge M2, M3 03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 6/26 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Nach Reformbeschlüssen und Nato-Gipfel: Kanzler Friedrich Merz gibt Regierungserklärung im Bundestag ab 09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M. 09:30 DEU: EuGH urteilt im Rechtsstreit zwischen Deutschland und der EU-Kommission um Beihilfen zu Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 09:30 LUX: EuGH urteilt zu Widerrufsrecht bei Streaming-Abos 10:00 DEU: Jahres-Pk Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 15:00 BEL: Treffen der Euro-Gruppe EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

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