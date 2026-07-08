Talanx: Den Rücksetzer auf 110 Euro würde ich nutzen

Was bewegt die Aktie?

Der japanische Versicherer Meiji Yasuda Life hat ein sehr großes Aktienpaket verkauft. Rund 4,3 Millionen Talanx-Aktien und damit etwa 1,7 Prozent aller Anteile kamen unter den Hammer. Der Großaktionär löste damit fast seine gesamte Position auf. In solchen Fällen ist es normal, dass die Aktie zunächst kräftig nachgibt.

Zuvor war der Kurs bis über 116 Euro gestiegen. Fundamental bleibt die Basis solide. Die Dividendenrendite liegt bei knapp vier Prozent und damit höher als in den Vorjahren. Das Gewinnwachstum ist zwar rückläufig, aber weiter vorhanden. Damit notiert die Aktie am unteren Ende ihrer Bewertungsspanne.

Charttechnik

Nach einer harten ABC-Korrektur hat die Talanx-Aktie den wichtigen Ausbruch über die Zwischenwelle geschafft und die Konsolidierung abgeschlossen. Jetzt liegt der Kurs wieder auf dem entscheidenden Unterstützungsniveau bei rund 110 Euro. Stabilisiert sich der Kurs hier, ist das ein gutes Zeichen.

Martins Einschätzung

Das aktuelle Niveau ist eine gute Ausgangsbasis. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von zehn für 2026 und neun für 2027 liegt Talanx wieder weit unter den zuletzt gesehenen Bewertungen. Wer den Rückgang unter 100 Euro verpasst hat, findet bei 110 Euro eine gute Chance für das Portfolio.