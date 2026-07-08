Trading-Chance T-Bond: Wichtiges Update

Worauf wir achten und warum

Der CoT-Report ist ein Instrument, durch das Transparenz für die breite Masse an Marktteilnehmern geschaffen wird. Hier werden die berichtspflichtigen Marktteilnehmer in verschiedene Händlergruppen mit jeweils individuellem Charakter ihrer Geschäfte unterteilt. Berichtspflicht besteht ab einem bestimmten Handelsvolumen.

Der Report bietet eine enorme Zahl an Informationen, die ein Trader sichten, verarbeiten und nach Relevanz sortieren muss. Wir achten besonders auf die kommerziellen Marktteilnehmer (Commercials), da diese a) marktrelevant sind aufgrund ihrer enormen Größe und b) sie quasi die Insider sind. Denn bei Rohstoffen sind sie die Produzenten und die verarbeitende Industrie, bei Indizes, Anleihen und Währungen sind hier große Banken, Emittenten und Investmenthäuser aufgeführt, die quasi an der Quelle sitzen und eigene Produkte auflegen.

Speziell achten wir darauf, wann die Commercials extreme Positionen einnehmen und/oder wann sie ihre Position rasant massiv verändern. Letzteres sehen wir in der heutigen Analyse des CoT-Reports. Schnelle Positionswechsel sprechen dafür, dass sich grundlegend etwas verändert hat oder dass große Blöcke abgearbeitet wurden und der Trend somit vor einem Wechsel steht.

In dem Zusammenhang hilft es bei der Einordnung des Marktgeschehens, wenn man das Open Interest mit ins Kalkül zieht. Das Open Interest ist die Anzahl aller offenen, noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossenen Positionen. Steigt das Open Interest durch Käufe der Commercials deutet dies auf einen bevorstehenden Anstieg hin.

Massiver Positionswechsel bei den Commercials binnen drei Monaten

Im aktuellen CoT-Report sehen wir einen rasanten Positionswechsel der kommerziellen Marktteilnehmer von einer sehr bearishen zu einer bullishen. Konkret: Noch im März 2026 war die Netto-Shortposition mit minus 160.000 Kontrakten so groß, wie noch nie. Inzwischen, nach gerade einmal drei Monaten, liegen wir bei plus 72.000 Kontrakte, was die höchste Netto-Position seit Ende 2023 darstellt.

Auffällig ist, dass sich der Kurs dabei kaum gen Süden bewegt hat, obwohl große Kontraktzahlen den Besitzer gewechselt haben. Dieses Verhalten nennt man Akkumulation und es bezeichnet den schrittweisen Aufbau von Positionen, ohne dabei den Kurs in die Höhe zu treiben. Die Positionen wechseln aktuell in die vermeintlich „ruhigen Hände“.

Quelle: www.barchart.com

Wann gab es vergleichbare oder ähnliche Konstellationen?

Solche schnellen Positionswechsel gibt es selten. Binnen der letzten 20 Jahre traten sie zuvor genau dreimal auf: Im Jahr 2016, worauf eine Erholung von knapp 10 Punkten erfolgte. Zudem im Jahr 2018, als der Markt einen Boden bildete und anschließend zur Mega-Rallye ansetzte, die ihren Zenit im Frühjahr 2020 erreichte. Und schließlich gab es einen rasanten Positionswechsel in der Netto-Position der Commercials auch anno 2023. Hier markierte der T-Bond sein bisheriges Bärenmarkttief und kletterte im Zuge der sich anschließenden Erholung um zirka 15 Punkte auf mehr als 120 Zähler.

Fazit

Potenziell sollten wir angesichts der gegenwärtigen Konstellation dem Boden sehr nah sein. Finale Schwankungen lassen sich freilich nicht ausschließen, weshalb wir gerne in mehreren kleinen Tranchen einkaufen, was durch den Cost Average Effekt auch den Durchschnittskurs verbessert. Zudem wählen wir ein konservatives Produkt aus, das einen ausreichenden Puffer hat, um eventuelle Varianzen spielend leicht aushalten zu können. Nachfolgend stellen wir Ihnen dieses Produkt vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den T-Bond

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 100,653. Bei einem aktuellen Kurs von 111,15 ergibt sich somit ein Hebel von 10,24. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PJ0WCE.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 115/116

Unterstützungen: 110

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den T-Bond

Basiswert T-Bond WKN PJ0WCE ISIN DE000PJ0WCE3 Basispreis 100,653 K.O.-Schwelle 100,653 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 10,24 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.