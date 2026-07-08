Trump erklärt Waffenstillstand für vorbei - Dax sackt ab

Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA flammt wieder auf. Am Mittwoch sagte US-Präsident Donald Trump bei einem NATO-Treffen in Ankara, dass der Waffenstillstand für ihn "vorbei sei". Seiner Meinung nach sei das vorläufige Abkommen "eine Verschwendung von Zeit".

Bereits zuvor gab es Anzeichen, dass der fragile Waffenstillstand zwischen den Ländern breche. In der Straße von Hormus wurden Schiffe attackiert, die USA zogen daraufhin eine Aufhebung des Verkaufsverbots für iranisches Öl auf. Außerdem führten die USA erneut Luftangriffe auf das Land aus.

Diese Entwicklung belastete den Dax zur Wochenmitte merklich. Nach einem ohnehin schwächeren Start sackte der Leitindex zuletzt nochmal ab und verlor 1,81 Prozent auf rund 25.000 Punkte. Die wochenlang umkämpfte Marke könnte demnach wieder fallen. Auf der anderen Seite zogen die Ölpreise wieder deutlich an. Brent-Öl stieg nach Trumps Aussagen bis auf 77,78 US-Dollar je Barrel (159 Liter), der höchste Stand seit Mitte Juni.