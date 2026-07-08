Trump nach neuen Angriffen: Abkommen mit dem Iran ist vorbei

Ankara, ⁠08. Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat die Absichtserklärung zur Beendigung des Konflikts mit dem Iran für nichtig erklärt. Die Vereinbarung sei hinfällig, ‌sagte Trump am Mittwoch beim Nato-Gipfel in Ankara. Er wolle nicht mehr mit Teheran ⁠verhandeln. "Für mich ⁠ist die Sache erledigt. Ich will nichts mit ihnen zu tun haben", erklärte er auf die Frage, ob die Absichtserklärung noch Bestand habe. Er bezeichnete die iranische ‌Führung als "Abschaum" und "kranke Leute". Es ‌sei reine Zeitverschwendung, sich mit ihnen zu befassen.

Die USA hatten nach eigenen Angaben als ⁠Reaktion auf Angriffe auf drei Tanker in der ‌Straße von Hormus neue ⁠Militärschläge gegen den Iran gestartet und eine Ausnahmegenehmigung für iranische Ölexporte widerrufen. Dies gilt als schwerer Rückschlag für die ‌ohnehin brüchige Waffenruhe. ⁠Der Iran griff daraufhin ⁠wieder US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait an. Mitte Juni hatten sich beide Seiten auf ein Rahmenabkommen verständigt, das eine Waffenruhe und eine 60-tägige Frist zur Aushandlung einer Friedensvereinbarung umfasst. Die Gespräche darüber liegen derzeit aber auf Eis.

(Bericht von Lili Bayer ⁠und Andrew GrayBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)