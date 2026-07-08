Trump poltert gegen Spanien und will Handel stoppen - "Schrecklicher Partner"

Ankara/Madrid, 08. ⁠Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat Spanien erneut scharf attackiert und drastische Maßnahmen gegen den Nato-Partner angekündigt. Er habe US-Finanzminister Scott Bessent angewiesen, sämtliche Handelsbeziehungen mit dem südeuropäischen Land einzustellen, sagte Trump am Rande des ‌Nato-Gipfels am Mittwoch in Ankara. Trump nannte Spanien einen "schrecklichen Partner" in der Militärallianz. "Ich will keine Geschäfte mit ihnen machen", sagte er ⁠bei einem ⁠Auftritt an der Seite von Nato-Generalsekretär Mark Rutte.

Spanien stimme nichts zu, und man solle das Land nicht mitschleppen, erklärte Trump an Rutte gewandt. Zu Bessent sagte er: "Ich will keinen Handel mit ihnen treiben, einverstanden?" Der Finanzminister antwortete: "Ja, Sir." Trump fügte hinzu, man solle ‌die Maßnahme sofort umsetzen und gar nicht ‌erst mit den Spaniern sprechen. "Sie sind hoffnungslos. Sie sind schlechte Menschen", sagte er. Spanien verdiene viel Geld mit den USA, was sich nun ⁠ändern werde. Trump hatte bereits vor dem Gipfel seine Kritik an ‌Europa erneuert. Bei dem Nato-Treffen der ⁠Staats- und Regierungschefs gilt es als oberstes Ziel, den US-Präsidenten bei der Stange zu halten. Trump hatte Spanien bereits mehrfach scharf kritisiert, weil die Regierung in Madrid die US-Forderung ‌an die europäischen Nato-Länder für eine ⁠massive Erhöhung der Militärausgaben zurückgewiesen ⁠hat.

Spanien reagierte gelassen auf die Ankündigung Trumps, den Handel mit dem Land einzustellen. Das Büro des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez teilte mit, man behandle diese Äußerungen als Routineangelegenheit. Spanien pflege hervorragende soziale, kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen zu den USA, und es sei nicht die Absicht der Regierung, daran etwas zu ändern. Die bilateralen Beziehungen seien sowohl im Handel als auch in der Verteidigung ⁠für beide Länder von Vorteil.

(Bericht von Humeyra Pamuk und Gram SlatteryBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)