Trump: Waffenruhe mit Iran ist aus meiner Sicht beendet

dpa-AFX · Uhr
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ANKARA (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran ist die Waffenruhe aus Sicht von US-Präsident Donald Trump beendet. Er werde seine Unterhändler aber weiter mit dem Iran reden lassen, wenn diese es wünschen, sagte Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara.

Die Ölpreise zogen auf die Äußerungen hin an, die Aktienmärkte gerieten unter Druck./fsp/DP/mis

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