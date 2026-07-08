'Unglaubliche Liebe' im Raum - Trump lobt Stimmung beim Gipfel

ANKARA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Stimmung unter den Staats- und Regierungschefs beim Nato-Gipfel in den höchsten Tonen gelobt. "Ich möchte nur sagen, dass in diesem Raum eine unglaubliche Liebe herrschte", so Trump mit Blick auf das Treffen der Verbündeten. Er bedauere, dass die Presse nicht sehen konnte, was in dem Raum vor sich ging, denn dort hätten sich sehr kluge Worte versammelt. Die Einigkeit im Raum sei unglaublich gewesen./jam/DP/jha