UniCredit schrammt knapp an Commerzbank-Mehrheit vorbei

- von Alexander Hübner

München, ⁠08. Jul (Reuters) - Die italienische Großbank UniCredit schrammt nach Ablauf ihres Übernahmeangebots für die Commerzbank nur knapp an einer Mehrheitsbeteiligung an dem Frankfurter Geldhaus vorbei. Das setzt beide Seiten unter Druck, sich nach mehreren vergeblichen Versuchen doch noch an einen Tisch zu setzen, um eine gütliche Einigung zu erreichen. UniCredit hat nach der zweiten Annahmefrist Zugriff auf 47,6 Prozent der Commerzbank-Aktien. Auf einer Hauptversammlung könnte die Mailänder Bank sogar 49,65 Prozent in die Waagschale werfen, weil die eigenen Aktien, die die Commerzbank im Bestand hält, keine Stimmrechte haben. Die ‌Italiener sprachen von "einem weiteren Schritt zur Umsetzung des strategischen Investments in die Commerzbank", gaben sich aber konzilianter als vorher: Man wolle mit allen Interessengruppen rund um die Commerzbank ins Gespräch kommen, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Führung der Commerzbank, die sich nach Kräften gegen die als feindlich erachtete Übernahme wehrt, ⁠drängte auf eine Einigung mit ⁠UniCredit: "Nur mit einer einvernehmlichen Lösung unter Einbindung der Unternehmensführung, der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter sowie der Bundesregierung als zweitgrößtem Aktionär ist es aus Sicht der Commerzbank realistisch, Synergien aus einem Zusammenschluss in einem angemessenen Umfang und Zeitrahmen zu erreichen." Vorstand und Aufsichtsrat stünden "einem konstruktiven Dialog mit UniCredit offen gegenüber".

Mehrere Anläufe zu Gesprächen auf Führungsebene waren aber im Sande verlaufen oder gescheitert. Die strategischen Pläne des Commerzbank-Managements um Vorstandschefin Bettina Orlopp sind weit entfernt von dem, was UniCredit-Chef Andrea Orcel mit der Frankfurter Bank vorhat. Die Commerzbank bangt bei einer Übernahme vor allem um ihr umfangreiches Auslandsnetz, mit dem sie den Mittelstand beim Export begleitet. Orcel will der Commerzbank dagegen das eigene ‌Geschäftsmodell überstülpen, das vor allem auf die europäischen Kernmärkte beschränkt ist. Die Münchner HypoVereinsbank (HVB), die seit ‌mehr als 20 Jahren zur UniCredit gehört, hatten die Italiener deutlich profitabler gemacht - allerdings auf Kosten ihrer Relevanz und Tausender Arbeitsplätze.

Der Bund als zweiter Großaktionär stellte sich erneut hinter die Führung der Commerzbank. "Die Bundesregierung wird weiter im Sinne der Beschäftigten der Commerzbank, des deutschen Mittelstands und des Finanzstandorts Frankfurt handeln", sagte ein Sprecher des SPD-geführten Finanzministeriums in Berlin. "Das aggressive und feindliche Vorgehen ⁠der UniCredit bleibt aus Sicht der Bundesregierung inakzeptabel." Er bekräftigte, der Bund werde seinen Anteil von zwölf Prozent nicht an UniCredit verkaufen. Verhindern kann er die Übernahme damit ‌aber nicht. Das Ministerium verwies darauf, dass die deutsche Finanzaufsicht BaFin und die Bankenaufseher ⁠der Europäischen Zentralbank (EZB) alle weiteren Schritte von UniCredit prüfen müssten.

COMMERZBANK-AKTIONÄRE MÜSSEN NOCH WARTEN

Deshalb müssen die Commerzbank-Aktionäre, die UniCredit ihre Aktien angedient haben, auf den Vollzug des Aktientauschs auch noch warten. Vorher stehen noch zahlreiche Genehmigungen aus. Mit Spannung erwartet wird vor allem, ob die EZB nun feststellt, dass UniCredit die Commerzbank de facto schon kontrolliert. Denn dann müssten die Italiener auch die Risiken in der Bilanz der Commerzbank abpuffern. UniCredit hatte eingeräumt, dass ihre ‌Kernkapitalquote dadurch um 2,8 Prozentpunkte fallen würde. Die Italiener hatten gedroht, sie könnten mit einer ⁠Kontrollmehrheit alle Mandate der Anteilseignerseite im Aufsichtsrat besetzen. Der Bund hat ⁠allerdings das vertragliche Recht, dafür selbst zwei Kandidaten zu nominieren. Der Chef der BaFin, Mark Branson, sollte am Mittwoch im Finanzausschuss des Bundestags auftreten.

UniCredit erklärte, die Offerte sei für 17,6 Prozent der Commerzbank-Aktien angenommen worden. Dabei lohnt sich der Tausch für die Commerzbank-Anteilseigner kaum: Die Aktie lag am Mittwoch bei 38,14 Euro. 0,485 UniCredit-Aktien, die Orcel dafür angeboten hatte, sind 38,70 Euro wert. UniCredit hatte bereits 26,8 Prozent gehalten, sodass die Italiener nun auf 44,4 Prozent der Anteile kommen. Das ist deutlich mehr, als zu Beginn der Übernahmeschlacht zu erwarten war. Mit Kaufoptionen für weitere Commerzbank-Aktien können sie sogar auf 47,6 Prozent aufstocken. Bei mehr als 50 Prozent müsste UniCredit ein Pflichtangebot für die polnische Commerzbank-Tochter mBank vorlegen, die mit umgerechnet 14 Milliarden Euro bewertet wird.

Die Commerzbank-Führung äußert aber weiterhin Zweifel, wie die Annahmequote zustandegekommen sein kann. Nach ihren Daten haben weniger als zwei Prozent der institutionellen und privaten Aktionäre die Offerte angenommen. Der Großteil der Annahmequote entfalle auf Banken und ⁠Parteien, die mit der italienischen Bank verbunden seien. "Es ist weiterhin nicht transparent, in welchem Umfang geliehene Aktien angedient und welche Absicherungsvereinbarungen in diesem Kontext getroffen wurden", heißt es in einer Mitteilung.

(Bericht von Alexander Hübner, Tom Sims und Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)