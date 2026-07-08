Vonovia: Ins fallende Messer greife ich hier nicht

Was bewegt die Aktie?

Die stark steigenden Ölpreise infolge der neuen Spannungen im Iran setzen sofort wieder die Inflation unter Druck. Anleger rechnen daher mit einer erneut anziehenden Teuerung. Zieht die Inflation an, drohen weitere Zinsschritte, und die Zinsen steigen am langen wie am kurzen Ende. Für Immobilienwerte ist das negativ. Genau deshalb steht die Vonovia-Aktie heute so deutlich unter Druck.

Übergeordnet bleibt das Bild schwach. Die Aktie zeigt eine lange Sequenz fallender Hochpunkte und fallender Tiefpunkte und steckt damit in einem intakten Abwärtstrend. Der jüngste Kursverlauf sieht eher nach einer weiteren bärischen Konsolidierung aus, möglicherweise vor einem neuen Versuch nach unten.

Charttechnik

Die Bewertung liegt bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,7 und damit im Vergleich der vergangenen fünf Jahre nicht im Schnäppchenbereich. Solange die Sequenz fallender Hochs und Tiefs hält, bleibt Downside-Potenzial. Eine Stabilisierung am Niveau von 20 Euro würde die Oberseite wieder interessanter machen.

Martins Einschätzung

Ich wäre hier vorsichtig und greife nicht ins fallende Messer. Fundamental und charttechnisch sehe ich in der Vonovia-Aktie weiter Rückschlagpotenzial. Erst eine klare Stabilisierung um 20 Euro würde das Bild aufhellen.