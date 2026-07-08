Während Nato-Gipfel - Erneut russischer Raketenangriff auf Kiew

08. Jul (Reuters) - ⁠Bei einem erneuten russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zum Mittwoch eine Frau getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten. Es ‌war der dritte Angriff auf die Hauptstadt in weniger als einer Woche. Den Angaben der Luftwaffe zufolge konnte die ⁠ukrainische Luftverteidigung ⁠keine der fünf ballistischen Raketen abfangen. Von den 169 eingesetzten Drohnen seien jedoch mehr als 80 Prozent abgeschossen worden. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von Bränden in einem Lagerhaus und einem unbewohnten Gebäude. Auch die zweitgrößte Stadt der Ukraine, ‌Charkiw, wurde nach Angaben lokaler Behörden ‌mit Raketen angegriffen. Wohnhäuser und eine Kirche seien beschädigt worden.

Die Angriffe erfolgten während des laufenden Nato-Gipfels in Ankara. Dort soll US-Präsident ⁠Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen. Es ‌wird erwartet, dass Selenskyj erneut ⁠um die Lieferung von US-Abfangraketen bitten wird. Diese sind die einzigen Waffen im ukrainischen Arsenal, die ballistische Raketen stoppen können. Trump hatte am Dienstag in Ankara gesagt, ‌er glaube, der Krieg ⁠könne "hoffentlich bald beigelegt" werden. Der ⁠russische Präsident Wladimir Putin hat seinerseits erklärt, den Krieg fortzusetzen, und fordert die Abtretung der östlichen Region Donezk.

Russland hat in den vergangenen Monaten seine Luftangriffe verstärkt, während seine Bodentruppen kaum vorankommen. Allein im Juli wurden bei russischen Angriffen auf Kiew und die umliegende Region 60 Menschen getötet.

(Bericht von Anna Pruchnicka, Ron Popeski, geschrieben von Anneli Palmen, ⁠redigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)