Wirtschaftsministerium: EEG-Reform soll noch im Juli ins Kabinett
Berlin, 08. Jul (Reuters) - Das Bundeswirtschaftsministerium will die seit Monaten stockende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) noch im Juli durch das Kabinett bringen. Dies kündigte das Ministerium von Ressortchefin Katherina Reiche (CDU) am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Bundestages nach Angaben von Teilnehmenden an. Die Grünen im Bundestag reagierten skeptisch. "Bisher hat Katherina Reiche noch jeden Zeitplan gerissen", sagte der Grünen-Abgeordnete Michael Kellner. "Katherina Reiche sollte nicht in den Urlaub gehen, bevor das Problem gelöst ist."
Hintergrund ist, dass die beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission für die bisherige Förderung von Ökostrom zum Jahresende ausläuft. Ohne eine Neuregelung droht für neue Wind- und Solaranlagen ab 2027 ein Förderstopp.
(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)