Zeiss Meditec: Das Metzler-Kaufvotum trifft auf Bodenbildung

Was bewegt die Aktie?

Metzler hebt Carl Zeiss Meditec von Halten auf Kaufen und setzt das Kursziel auf 42 Euro. Von rund 29 Euro ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von etwa 45 Prozent. Die Analysten begründen das Votum mit einem deutlich besseren Chance-Risiko-Verhältnis nach dem starken Kursrückgang.

Im Zentrum steht das Programm Profit Up. Damit will das Unternehmen die Margen erhöhen und das Geschäft neu aufstellen. Die Anleger dürften deshalb genau auf die nächsten Quartalszahlen schauen und prüfen, wie sich Margen und Produktmix entwickeln. Die Aktie steht seit Jahresbeginn unter Druck, findet aber seit dem Frühjahr in eine breitere Bodenbildung.

Charttechnik

Der Kurs bildet erste steigende Tiefpunkte aus und hat aus einem kleinen Dreieck nach oben ausgebrochen. Der nächste größere Widerstand liegt knapp unter 40 Euro. Genau dieses Niveau ist das realistische Ziel, wenn die Aufwärtsbewegung weiterläuft.

Martins Einschätzung

Das Kursziel von 42 Euro gefällt mir gut. Charttechnisch überzeugt die Story, weil die Bodenbildung greift und der Ausbruch aus dem Dreieck bereits läuft. Entscheidend wird, ob das Profit-Up-Programm die Margen sichtbar verbessert.