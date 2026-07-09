von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Adobe: Im Spannungsfeld zwischen KI-Disruption und fundamentaler Stärke

DZ BANK · Uhr
Thema: KI
Artikel teilen:

Werbung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Adobe: Im Spannungsfeld zwischen KI-Disruption und fundamentaler Stärke


Trotz robuster operativer Zahlen erlebte die Adobe-Aktie zuletzt turbulente Wochen, da der Markt zunehmend über die langfristigen Auswirkungen von generativer Künstlicher Intelligenz auf das Kerngeschäft debattiert. Für weitsichtige Anleger könnte diese von Unsicherheit geprägte Phase jedoch eine Einstiegschance bei dem Software-Giganten darstellen.

Rekordzahlen trotzen der Marktpanik

Im Juni 2026 präsentierte Adobe für das zweite Geschäftsquartal einen beeindruckenden Rekordumsatz von 6,62 Milliarden US-Dollar, was einem währungsbereinigten Wachstum von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch beim Gewinn je Aktie übertraf der Konzern mit einem Non-GAAP-Wert von 5,96 US-Dollar die Erwartungen der Analysten spürbar. Obwohl das Management gleichzeitig die Prognose für den Jahresumsatz auf bis zu 26,6 Milliarden US-Dollar anhob, reagierte die Börse im Juni zeitweise mit massiven Abverkäufen, die den Aktienkurs im Jahresverlauf zeitweise um knapp 50 Prozent unter Druck setzten. Auslöser für diese kurzfristige Nervosität waren neben allgemeinen Sorgen vor einer KI-bedingten Marktanteilsverschiebung vor allem unerwartete personelle Veränderungen, wie der im Juni verkündete Weggang von Finanzchef Dan Durn sowie die Ankündigung von CEO Shantanu Narayen, mittelfristig seinen Posten als Unternehmenslenker abgeben zu wollen.



Endlos Turbo Long 139,8053 open end: Basiswert Adobe

DU8N75
Quelle: DZ BANK: Geld 09.07. 15:24:20, Brief 09.07. 15:24:20
6,49 EUR 6,54 EUR -9,26% Basiswertkurs: 220,92 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 08.07.
Basispreis 139,8053 USD Knock-Out-Barriere 139,8053 USD
Hebel 2,87x Abstand zum Basispreis in % 36,72%
Abstand zum Knock-Out in % 36,72% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Adobe
N
NASDAQ 100

Das könnte dich auch interessieren

Bei insgesamt stärkeren Tech-Aktien
Stellenabbau brockt Microsoft Kursverlust ein06. Juli · dpa-AFX
Stellenabbau brockt Microsoft Kursverlust ein
SAP, Nemetschek und Bechtle
KI-Schwäche hilft Software-Aktien06. Juli · dpa-AFX
KI-Schwäche hilft Software-Aktien
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Rüstungsunternehmen
Rheinmetall-JV baut Laserwaffe zur Drohnenabwehr für die Marineheute, 14:10 Uhr · Reuters
Internetkonzern
Meta startet Produktion von neuem KI-Chip im Septemberheute, 12:27 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen