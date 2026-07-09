Adobe: Im Spannungsfeld zwischen KI-Disruption und fundamentaler Stärke

Trotz robuster operativer Zahlen erlebte die Adobe-Aktie zuletzt turbulente Wochen, da der Markt zunehmend über die langfristigen Auswirkungen von generativer Künstlicher Intelligenz auf das Kerngeschäft debattiert. Für weitsichtige Anleger könnte diese von Unsicherheit geprägte Phase jedoch eine Einstiegschance bei dem Software-Giganten darstellen.

Rekordzahlen trotzen der Marktpanik

Im Juni 2026 präsentierte Adobe für das zweite Geschäftsquartal einen beeindruckenden Rekordumsatz von 6,62 Milliarden US-Dollar, was einem währungsbereinigten Wachstum von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch beim Gewinn je Aktie übertraf der Konzern mit einem Non-GAAP-Wert von 5,96 US-Dollar die Erwartungen der Analysten spürbar. Obwohl das Management gleichzeitig die Prognose für den Jahresumsatz auf bis zu 26,6 Milliarden US-Dollar anhob, reagierte die Börse im Juni zeitweise mit massiven Abverkäufen, die den Aktienkurs im Jahresverlauf zeitweise um knapp 50 Prozent unter Druck setzten. Auslöser für diese kurzfristige Nervosität waren neben allgemeinen Sorgen vor einer KI-bedingten Marktanteilsverschiebung vor allem unerwartete personelle Veränderungen, wie der im Juni verkündete Weggang von Finanzchef Dan Durn sowie die Ankündigung von CEO Shantanu Narayen, mittelfristig seinen Posten als Unternehmenslenker abgeben zu wollen.