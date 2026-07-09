AKTIE IM FOKUS: Schott Pharma springen an - Analystenlob nach Prognoseerhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schott Pharma haben am Donnerstagmorgen im vorbörslichen Handel ein Jahreshoch erklommen. Die Papiere des Spezialisten für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente kletterten auf der Handelsplattform Tradegate mit 19,76 Euro um 12 Prozent über ihren Xetra-Vortsgesschluss.

Die Mainzer erhöhten nach einem starken Quartal ihre Ziele für das Gesamtjahr. Analyst Charles Weston von der kanadischen Bank RBC reagierte prompt mit einer "Outperform"-Empfehlung. Mit seinem Kursziel von 21 Euro signalisiert er auch nach dem nun erfolgten Kurssprung noch Potenzial bis auf das Chartniveau vom Oktober 2025.

Mit den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal habe Schott seine verbliebenen Sorgen abgehakt, so Weston. Die nun gelösten Probleme mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen seien Grund für die Gewinnwarnung im Dezember 2025 gewesen. Weston lobte zudem Umsatzwachstum und Margensteigerung von Schott.

Schott-Aktien waren im März auf ein Rekordtief von 12,62 Euro gefallen und befinden sich seither auf Erholungskurs. Bis zum Rekord aus dem Frühjahr 2024 bei über 43 Euro ist noch viel Luft nach oben. Papiere des Wettbewerbers Gerresheimer wurden bei Tradegate kaum gehandelt./ag/mis