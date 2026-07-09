AKTIEN IM FOKUS: Rheinmetall schwächeln weiter - MWB: NATO ändert Prioritäten

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungswerte tun sich nach ihrer Erholung bis Dienstag weiter schwer. Am Donnerstag gaben die Aktien von Rheinmetall weitere 0,6 Prozent nach auf 1.052 Euro. Analyst Jens-Peter Rieck von MWB Research strich am Morgen nach dem NATO-Gipfel seine Kaufempfehlung für die Papiere der Düsseldorfer.

Die Verteidigungsallianz verlagere ihre Prioritäten und Ausgaben, schrieb er. Traditionelle Landstreitkräfte seien immer noch wichtig, aber die Mittel flössen vor allem in mehrschichtige Luftverteidigung, weitreichende Waffen, Drohnen und Überwachung. Der Markt taxiere zudem das Projekt Arminius, ein Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr, viel zu hoch.

Mit seinem gekappten Kursziel von 1.150 Euro liegt Rieck nur knapp über dem Erholungshoch vom Dienstag. Der Rekord vom Oktober 2025 liegt bei 2.008 Euro./ag/mis

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