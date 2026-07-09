Alibaba: Die Cloud macht die Aktie wieder spannend

Was bewegt die Aktie?

Ein Unternehmens-Briefing deutet auf sehr starke Zahlen hin. Die Verluste im Geschäft mit sofortiger Lieferung haben sich im jüngsten Quartal deutlich verringert, und die Profitabilität über den Konzern fällt gut aus. Genau die Sorgen um den teuren Ausbau des On-Demand-Delivery-Geschäfts hatten die Aktie zuvor belastet.

Alibaba Cloud hält im chinesischen Markt einen Anteil von rund 40 Prozent und liegt damit über dem kombinierten Marktanteil von Baidu, ByteDance und SenseTime. Diese starke Position im Bereich der KI-Plattformen spricht für weitere Anstiege.

Die Bewertung liegt bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17, vor dem gestrigen Sprung lag sie unter 15. Im Vergleich zu Meta mit rund 19 zeigt sich ein großer Abschlag zu den US-Werten.

Charttechnik

Das erste Kursziel sehe ich im Bereich von 120 Dollar, das dem Ein-Drittel-Retracement der großen Abwärtsbewegung entspricht. Danach folgt der Bereich knapp über 140 Dollar als 50-Prozent-Retracement. Nach dem starken Anstieg gestern müssen die Stopps allerdings größer ausfallen, weshalb diese Ziele für neue Positionen knapp werden.

Martins Einschätzung

Der gigantische Bewertungsabschlag zu den US-Werten wirft die Frage auf, ob er gerechtfertigt ist. Ich gehe davon aus, dass China zu einer ernstzunehmenden Macht im KI-Bereich wird. Wer früh eine Position aufgebaut hat, kann mit den Zielen um 120 und 140 Dollar arbeiten.