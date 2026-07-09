Amazon: Das AWS-Wachstum kann die Aktie zünden

Was bewegt die Aktie?

TD Cowen rechnet für AWS im zweiten Quartal mit einem Umsatzwachstum von rund 35,5 Prozent. Zum Vergleich: Im vorherigen Quartal lag das Wachstum bei 28,4 Prozent, der Konsens liegt bei rund 32 Prozent. Ein solcher Wert läge deutlich über den Erwartungen und könnte die Aktie nach den Zahlen antreiben.

Treiber sind die stark steigenden Workloads im Bereich generative KI und die enge Zusammenarbeit mit Anthropic.

Amazon trägt mit rund 200 Milliarden Dollar im laufenden Jahr den größten Kapitalaufwand aller Unternehmen. Diese Investitionen sollen sich klar im Wachstum zeigen. Die Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29 ist im Vergleich zur eigenen Historie ausgesprochen niedrig, auch wenn sie über der von Meta liegt.

Charttechnik

Die Amazon-Aktie testete den 200-Tage-Durchschnitt, fiel kurz darunter und eroberte ihn zeitnah zurück. Dieser Fehlausbruch nach unten sorgt oft für zusätzliche Dynamik auf der Oberseite. Als realistische Kursziele sehe ich den Bereich von 310 bis 330 Dollar, also rund 27 bis 35 Prozent Potenzial vom aktuellen Niveau.

Martins Einschätzung

Ich teile die bullische Sicht von TD Cowen. Das starke AWS-Wachstum, die niedrige Bewertung im historischen Vergleich und der klar begründete Kapitalaufwand ergeben eine ideale Ausgangsbasis. Ich bleibe deshalb bei Amazon bullisch positioniert.