ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Airbus erwartet er starke Ergebnisse./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Airbus (ADR)
Goldman Sachs

Das könnte dich auch interessieren

Milliarden-Zukauf
Deutz möchte Rüstungsfirma FFG kaufenheute, 06:24 Uhr · dpa-AFX
Deutz möchte Rüstungsfirma FFG kaufen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chipfirma
Anleger reißen sich um US-Aktien von SK Hynixheute, 10:06 Uhr · Reuters
Hersteller elektronischer Komponenten
Apple-Zulieferer Luxshare verpatzt Börsendebüt in Hongkongheute, 08:39 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen