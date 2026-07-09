ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel 17,30 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die Eckdaten seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Christopher Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der Pharmazulieferer den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:10 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:10 / A.M.
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