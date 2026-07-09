ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Wolters Kluwer auf 'Overweight' - Ziel auf 87 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 73 auf 87 Euro angehoben und die Aktien des Informationsdienstleisters von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere seien attraktiv bewertet, schrieb Daniel Kerven am Donnerstag. Angesichts jüngster Investitionen, Zukäufe und Produkteinführungen der Niederländer ist er noch optimistischer geworden hinsichtlich ihres Burggrabens gegen die KI-Konkurrenz./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:12 / BST

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