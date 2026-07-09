ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 65 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 62,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Mehrheitsbeteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion bedeute einen höheren Anteil regulierter Gewinne für RWE, schrieb Alexander Wheeler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht insgesamt viele Chancen für den Konzern, unter anderem mit Blick auf die Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RWE

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Neue Angriffe auf Iran
Kein Ärger mehr mit Trump? Wieder falsch gedacht!gestern, 12:30 Uhr · onvista
Rüstungskonzern will Montag an die Börse
Was gegen die Aktie von SMAG spricht07. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen