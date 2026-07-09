Chipfirma

Anleger reißen sich um US-Aktien von SK Hynix

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Die Rekord-Zweitplatzierung von SK Hynix an der Wall Street stößt auf große Nachfrage. Der KI-Speicherchip-Hersteller will mit den Milliarden aus dem Börsengang seine Produktion ausbauen und seine Bewertung an den US-Konkurrenten Micron heranführen.

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SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Quelle: sauloangelo - stock.adobe.com

Die Rekord-Zweitplatzierung des südkoreanischen Chipkonzerns SK Hynix an der Wall Street stößt offenbar auf reges Anlegerinteresse. Die Emission sei mehr als siebenfach überzeichnet, sagte ein Insider am Donnerstag. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme ab. Es hatte vor einigen Tagen mitgeteilt, dass einige Vermögensverwalter Papiere im Volumen ‌von sieben Milliarden Dollar kaufen wollten.

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