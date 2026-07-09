Anleger reißen sich um US-Aktien von SK Hynix

Die Rekord-Zweitplatzierung des südkoreanischen Chipkonzerns SK Hynix an der Wall Street stößt offenbar auf reges Anlegerinteresse. Die Emission sei mehr als siebenfach überzeichnet, sagte ein Insider am Donnerstag. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme ab. Es hatte vor einigen Tagen mitgeteilt, dass einige Vermögensverwalter Papiere im Volumen ‌von sieben Milliarden Dollar kaufen wollten.

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