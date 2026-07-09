Apple-Zulieferer Luxshare verpatzt Börsendebüt in Hongkong
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der Börsengang des Apple-Zulieferers Luxshare in Hongkong ist misslungen. Sorgen um den KI-Boom, geopolitische Unsicherheiten und eine schwache Marktstimmung drückten die Aktie deutlich unter den Ausgabepreis.
Quelle: Adobe.com/EdNurg
Die Aktien des chinesischen Apple-Zulieferers Luxshare treffen bei ihrem Debüt an der Hongkonger Börse auf geringes Anlegerinteresse. Die Papiere fielen am Donnerstag zeitweise auf 57,20 Hongkong-Dollar und lagen damit fast zehn Prozent unter dem Ausgabepreis von 63,28 Dollar. Einige weitere Debütanten wie die Spezialmaschinenbauer Rigol und DTech mussten ebenfalls Verluste hinnehmen.
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