Barry Callebaut mit Absatzerholung - Ausblick bleibt trüb

Düsseldorf, ⁠09. Jul (Reuters) - Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat im dritten Quartal erstmals seit über zwei Jahren wieder ein Absatzplus erzielt. ‌Das Volumen sei um 5,7 Prozent gestiegen, teilte der Schweizer Konzern am Donnerstag ⁠mit. ⁠In den ersten neun Monaten des Bilanzjahres 2025/26 habe jedoch noch ein Minus von 2,8 Prozent zu Buche gestanden. Der Vorstand nannte als Gründe ‌für die jüngste Erholung ‌eine gestiegene Nachfrage nach Kakao infolge gesunkener Preise und eine Stabilisierung des Geschäfts ⁠in Nordamerika. Der Umsatz sei wegen ‌niedriger Kakaopreise allerdings in ⁠den ersten neun Monaten währungsbereinigt um 9,5 Prozent auf 9,6 Milliarden Franken gesunken. Für das Gesamtjahr 2025/26 ‌stellte der ⁠Vorstand einen Absatzrückgang von ⁠rund einem Prozent in Aussicht und bestätigte die Prognose eines Rückgangs des operativen Gewinns (Ebit) im mittleren zweistelligen Prozentbereich. "Der globale Schokoladenmarkt bleibt schwierig", hieß es.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)