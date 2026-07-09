Bericht: Finanzinvestoren nehmen Qiagen erneut ins Visier
Bangalore, 09. Jul (Reuters) - Der Diagnostikkonzern Qiagen stößt einem Medienbericht zufolge erneut auf Übernahme-Interesse bei Finanzinvestoren. Private-Equity-Firmen wie EQT, Advent und KKR hätten ein Auge auf Qiagen geworfen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Agentur hatte bereits im Januar berichtet, dass das Dax-Unternehmen mit Sitz im niederländischen Venlo neben anderen strategischen Optionen auch einen möglichen Verkauf prüfe. Dazu habe Qiagen mit mehreren möglichen Käufern gesprochen, darunter strategischen Investoren aus den USA.
An der Börse schossen Qiagen-Aktien um mehr als elf Prozent in die Höhe und waren damit größter Gewinner im Leitindex Dax. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Spekulationen über eine Fusion oder einen Verkauf des Diagnostikkonzerns gegeben. 2020 war die milliardenschwere Übernahme durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher am Widerstand der Qiagen-Aktionäre gescheitert.
(Bericht von Mihika Sharma, geschrieben von Ralf BanserRedigiert von Alexander HübnerBei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)