Bangalore, ⁠09. Jul (Reuters) - Der Diagnostikkonzern Qiagen stößt einem Medienbericht zufolge erneut auf Übernahme-Interesse bei Finanzinvestoren. Private-Equity-Firmen wie EQT, Advent und ‌KKR hätten ein Auge auf Qiagen geworfen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag ⁠unter ⁠Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Agentur hatte bereits im Januar berichtet, dass das Dax-Unternehmen mit Sitz im niederländischen Venlo neben anderen ‌strategischen Optionen auch einen möglichen ‌Verkauf prüfe. Dazu habe Qiagen mit mehreren möglichen Käufern gesprochen, darunter strategischen Investoren ⁠aus den USA.

An der Börse schossen Qiagen-Aktien ‌um mehr als ⁠elf Prozent in die Höhe und waren damit größter Gewinner im Leitindex Dax. In den vergangenen Jahren ‌hatte es ⁠immer wieder Spekulationen über eine ⁠Fusion oder einen Verkauf des Diagnostikkonzerns gegeben. 2020 war die milliardenschwere Übernahme durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher am Widerstand der Qiagen-Aktionäre gescheitert.

(Bericht von Mihika Sharma, geschrieben von Ralf BanserRedigiert von Alexander HübnerBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)