Waffenruhe beendet

Berichte über Explosionen im Iran

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Chip Somodevilla/Shutterstock.com

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Beginn der neuen Angriffswelle des US-Militärs auf Ziele im Iran melden örtliche Medien Explosionen in mehreren Gebieten entlang der Küste des Landes. Unter anderem gab es mehrere Detonationen im Bereich der Großstadt Bandar Abbas, der Hafenstadt Buschehr und der Insel Abu Musa im Persischen Golf. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna in der Nacht meldete, wurden auch Gebäude am Flughafen der Stadt Iranschahr von Geschossen beschädigt. Ein Feuerwehrmann sei getötet worden, hieß es.

Mit den neuen Angriffen solle die Fähigkeit Teherans eingeschränkt werden, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu beeinträchtigen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom mit. US-Präsident Donald Trump drohte noch stärkere Angriffe an. Die Attacken seien Vergeltungsmaßnahmen für vom Iran beschossene Schiffe, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. "Sollte sich so etwas wiederholen, wird es noch viel schlimmer kommen!"

Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatte das US-Militär Ziele im Iran attackiert. Trump stellte am Rande des Nato-Gipfels in Ankara die Waffenruhe mit dem Iran offen infrage und äußerte Zweifel an einer Fortsetzung der Verhandlungen mit Teheran. "Ich denke, es ist vorbei. Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie sind Abschaum", sagte Trump. Zugleich erklärte er jedoch, seine Unterhändler könnten die Gespräche fortsetzen, wenn sie dies wünschten./ln/DP/zb

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