Bloom Energy: Warum ich dem Short-Report misstraue

Was bewegt die Aktie?

Von den Tiefs Mitte 2025 bis zum Hoch stieg die Bloom-Energy-Aktie um knapp 1.800 bis 1.900 Prozent, bevor sie in zwei Tagen komplett zusammenbrach. Der Short-Report von Hunter Brook Capital trägt den Titel „Bloom's Big Lie“. Darin wird dem Unternehmen vorgeworfen, seine Unabhängigkeit von China in der eigenen Lieferkette falsch dargestellt zu haben.

Konkret geht es um Rohstoffe für die Festoxid-Brennstoffzellen, vor allem um Scandium, bei denen Bloom stark von chinesischen Lieferanten abhängig sein soll.

Bei solchen Reports bleibe ich vorsichtig, denn der Autor führt selbst Short-Positionen und hat ein klares Interesse an fallenden Kursen. Eine finale Stellungnahme des Unternehmens steht noch aus. In der Vorbörse erholt sich die Aktie bereits um rund sechs Prozent und holt damit einen Teil des Abverkaufs zurück.

Charttechnik

Charttechnisch hat sich eine Formation gebildet, die einer Schulter-Kopf-Schulter-Struktur ähnelt, wobei die rechte Schulter durch den Short-Report verkürzt wurde. Bricht die Aktie unter die Nackenlinie, droht ein Rückgang in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei rund 170 Dollar. Halten die Tiefs dagegen, ist auch eine inverse Formation möglich, die zügig nach oben führt.

Martins Einschätzung

Ich mag Bloom Energy weiterhin sehr, weil der Strombedarf der Rechenzentren hoch ist und das Unternehmen flexibel und schnell liefern kann. Die über viele Jahre gewachsene Lieferkette ist aus meiner Sicht ein zentraler Vorteil gegenüber Mitbewerbern. Ich gehe davon aus, dass das Schlimmste hinter uns liegt.