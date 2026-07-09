Bundestag macht Weg für antragsloses Kindergeld frei

Berlin, 09. ⁠Jul (Reuters) - Kindergeld soll künftig nach der Geburt automatisch und ohne Antrag ausgezahlt werden. Der Bundestag beschloss am Donnerstag ein entsprechendes Gesetz, mit dem die ‌Koalition aus Union und SPD eine Empfehlung zur Reform des Sozialstaats umsetzt. Dadurch sollen jährlich rund ⁠300.000 ⁠Erstanträge wegfallen, die bisher bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA) eingereicht werden müssen.

Die Neuerung wird schrittweise eingeführt. Ab März 2027 gilt dies zunächst für Neugeborene in Familien, die bereits für ‌ältere Geschwister Kindergeld beziehen. Ab ‌November 2027 soll die Leistung dann auch für das erste Kind automatisch fließen.

Voraussetzung ist unter anderem, dass ⁠das Kind mit mindestens einem Elternteil in Deutschland ‌lebt, eine Bankverbindung bekannt ist ⁠und mindestens ein Elternteil im Inland arbeitet. Die Auszahlung soll durch einen digitalen Datenaustausch zwischen Standesämtern, dem Bundeszentralamt für Steuern und ‌der Familienkasse angestoßen werden.

Laut ⁠Beschlussempfehlung des Finanzausschusses wird ⁠die Umstellung den jährlichen Zeitaufwand für Bürger um rund 205.000 Stunden reduzieren. Im Jahr 2025 wurden für rund 17,6 Millionen Kinder insgesamt 55,32 Milliarden Euro ausgezahlt. Seit Januar 2026 beträgt das Kindergeld monatlich 259 Euro pro Kind.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)