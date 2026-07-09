Bundesverfassungsgericht lehnt Stopp der Gesundheitsreform und des Heizungsgesetzes ab

(Korrigiert ⁠Tippfehler im vorletzten Satz "könnten")

Berlin, 09. Jul (Reuters) - Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Donnerstag Eilanträge gegen ‌die geplante Verabschiedung der Gesundheitsreform und gegen das neue Heizungsgesetz ⁠abgewiesen. ⁠Damit kann der Bundestag am Freitag beide Gesetze beschließen. Abgeordnete der Grünen, der Linken sowie die Linken-Fraktion hatten ‌in getrennt eingereichten Anträgen ‌eine zu kurze Beratungszeit geltend gemacht. Die Regierung habe ⁠kurzfristig noch viele Änderungsanträge der Gesetze ‌eingebracht. Deren ⁠Auswirkungen könnten in der kurzen Zeit bis zur Abstimmung nicht überblickt werden. Die Gesetze ‌könnten ⁠deshalb nicht mehr vor ⁠der Sommerpause verabschiedet werden. Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts wies die Anträge zurück.

(Bericht von Ursula KnappBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)