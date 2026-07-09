Commerzbank-Betriebsrat bleibt auf Konfrontation zu UniCredit

Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - ⁠Der Betriebsrat der Commerzbank setzt zur Abwehr einer Übernahme des Frankfurter Geldhauses durch dessen Großaktionär UniCredit auf die Politik und die Aufsichtsbehörden. "Die Politik ist gefordert", heißt es in einem Schreiben des Gesamtbetriebsrats an die Belegschaft der Commerzbank, das der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag. Die Bundesregierung stehe an der Seite der Commerzbank. "Das darf gerne so ‌bleiben - und gerade mit Blick auf die Währungshüter der EZB oder gen Italien noch deutlicher bekräftigt werden." Aus der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte es bisher keine Signale gegeben, einen Verkauf der Commerzbank an die ⁠Italiener zu unterbinden.

Ein ⁠Zusammenschluss der beiden Banken sei nicht als Schritt zu einer europäischen Bankenunion zu werten, betonten die Betriebsräte. Eine "Verschmelzung zweier - auch alleine - erfolgreicher Banken (um den Preis eines zigtausendfachen Arbeitsplatzabbaus und jahrelanger Integrationsschmerzen)" - habe das Siegel "pro-europäisch" nicht verdient. "Andrea Orcels Crashkurs liegt weder im Interesse der Beschäftigten der Commerzbank noch derjenigen in der HypoVereinsbank", schrieb der Betriebsrat an die Adresse des UniCredit-Chefs.

UniCredit, zu der auch die Münchener HypoVereinsbank gehört, ist mit ihrem ‌Übernahmeangebot nur knapp an einer Mehrheitsbeteiligung an der Commerzbank vorbeigeschrammt. Die ‌Mailänder Großbank hat Zugriff auf 47,6 Prozent der Commerzbank-Aktien. Auf einer Hauptversammlung könnte die Bank sogar 49,65 Prozent in die Waagschale werfen, weil die eigenen Aktien, die die Commerzbank im Bestand hält, keine Stimmrechte haben. Die Italiener sprachen ⁠am Mittwoch von "einem weiteren Schritt zur Umsetzung des strategischen Investments in die Commerzbank", gaben sich aber konzilianter als ‌vorher: Man wolle mit allen Interessengruppen rund um die ⁠Commerzbank ins Gespräch kommen.

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp bekräftigte in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter ihre Bereitschaft, Gespräche mit UniCredit zu führen. "Wir stehen mit dem Ergebnis des Übernahmeangebots jetzt vor einer Situation, die für uns alle neu ist", sagte Orlopp laut der Abschrift der Ansprache. "Aber wir werden gemeinsam Lösungen ‌finden, Schritt für Schritt." Zunächst müssten aber die zuständigen ⁠Aufsichtsbehörden erst die Aufstockung genehmigen. "Wir werden die ⁠neue Situation konstruktiv begleiten. Nur so schaffen wir weiter Wert", sagte Orlopp. "Deshalb werden wir auch weiterhin offen für einen konstruktiven Dialog mit der UniCredit bleiben." Bisher waren aber alle Anläufe für eine einvernehmliche Lösung gescheitert. Die Führung der Commerzbank erachtet den Vorstoß von UniCredit bisher als feindlich.

Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagausgabe) sagte Orlopp, UniCredit brauche für eine vollständige Integration strukturelle Maßnahmen, qualifizierte Mehrheiten und die Unterstützung von Management, Aufsichtsrat, Arbeitnehmervertretern und dem Bund als zweitgrößtem Aktionär. Von einer Hauptversammlungsmehrheit von 75 Prozent, mit der sich die Satzung ändern ließe, sei UniCredit noch entfernt. "Solange es keinen Beherrschungsvertrag, keine Verschmelzung, keinen Squeeze-out gibt, muss ich ⁠unabhängig agieren", sagte Orlopp der Zeitung.

(Bericht von Tom Sims, geschrieben von Klaus Lauer und Alexander Hübner redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)