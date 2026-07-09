Commerzbank-Chefin Orlopp signalisiert Gesprächsbereitschaft mit UniCredit

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp will sich von der neuen Lage nach dem Übernahmeangebot der UniCredit nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Wir stehen mit dem Ergebnis des Übernahmeangebots jetzt ‌vor einer Situation, die für uns alle neu ist", sagte Orlopp in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter ⁠vom Mittwoch, ⁠die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag in Form einer Abschrift vorlag.

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