Dax höher erwartet - Nahost-Konflikt im Fokus

Frankfurt, 09. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge fester in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 2,2 Prozent tiefer bei 24.897,45 Punkten geschlossen. Auch an der Wall Street ging es für den ‌Dow-Jones-Index und den S&P 500 bergab. Für schlechte Stimmung an den Börsen beiderseits des Atlantiks sorgte die Furcht der Anleger vor einem Wiederaufflammen des ⁠Krieges zwischen ⁠den USA und Iran.

Auch am Donnerstag dürften die Entwicklungen in Nahost das zentrale Thema bleiben. Das US-Militär startete am Mittwoch neue Angriffe auf den Iran, wenige Stunden nachdem Präsident Donald Trump ein vorläufiges Abkommen zur Beendigung des Krieges für "beendet" erklärt hatte. Bereits zuvor hatten sich beide Seiten gegenseitig attackiert. ‌Die jüngste Eskalation schmälert die Hoffnungen auf ein ‌dauerhaftes Friedensabkommen. Für den Ölpreis ging es am Donnerstag weiter bergauf. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verteuerten sich seit Dienstag um jeweils rund zehn ⁠Prozent.

Ebenfalls im Fokus steht weiterhin die US-Geldpolitik der kommenden Monate. Wie aus den ‌am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Juni-Sitzung der ⁠US-Notenbank Fed hervorgeht, hat der neue Chef Kevin Warsh die Währungshüter auf eine Bekämpfung der Inflation eingeschworen. Die Zentralbanker hatten den Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent konstant gehalten, ‌aber eine mögliche Straffung im Jahresverlauf ⁠avisiert.

An der Konjunkturfront blicken die Börsianer ⁠auf die deutschen Exporteure. Experten erwarten, dass die Ausfuhren gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zurückgegangen sind. Im April hatte es noch einen Zuwachs von 0,9 Prozent gegeben.

Bei den Unternehmen dürfte Volkswagen für Gesprächsstoff sorgen. Der Aufsichtsrat tritt am Nachmittag zusammen, um über den Umbau des Unternehmens zu beraten. Dabei stehen vier Werke in Deutschland und zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 24.897,45

EuroStoxx50 6.204,91

EuroStoxx50-Future 6.217,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 52.348,39 -1,1%

Nasdaq

S&P 500 7.482,71 -0,3%

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Asiatische Indizes ⁠am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.952,49 -0,5%

Hang Seng 24.011,03 -0,8%

(Bericht von Daniela Pegna, Sanne Schimanski. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)