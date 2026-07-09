DAX® - Schmerzhaftes Rebreak

Das war ein Schuss vor den Bug und das hat wehgetan! Nach den jüngsten Rekordhochs kam es gestern beim DAX® zum Rebreak der vieldiskutierten Ausbruchszone bei 25.500 Punkten. Für einen besonderen Wermutstropfen sorgt dabei die Tatsache, dass dieses Level mit einem Abwärtsgap (25.465 zu 25.280 Punkte) unterschritten wurde. Die positiven Implikationen aus den zuletzt beschriebenen Dreiecks- bzw. V-Muster sind damit negiert. Vielmehr geht es für die deutschen „blue chips“ zunächst darum ein neues Gleichgewicht zu finden. Immerhin dürfte das Aktienbarometer wieder im Bereich der 25.000er-Marke eröffnen. Die obere Begrenzung des zuletzt komplettierten Dreiecksmusters (akt. bei 25.007 Punkten) werden die Bullen anscheinend nicht kampflos aufgeben. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) werden die US-Privatanleger wieder optimistischer. Dennoch halten sich Bullen- und Bärenlager mit 36,2 % bzw. 37,2 % die Waage. Euphorie als sentimenttechnisches Warnsignal sieht weiterhin anders aus.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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