Dax startet erholt in den Handel

Nach dem jüngsten Rückschlag zeichnet sich für den Dax am Donnerstag eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent höher auf 25.099 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, am Vortag ging es dann zeitweise bis auf 24.830 Punkte abwärts.

Belastet wurde der Dax von der erneuten Eskalation im Nahen Osten. Sie schürte erneut Sorgen vor steigenden Ölpreisen sowie vor Inflationsdruck und einer Belastung der Konjunktur. Die Signale bleiben zwiespältig, wie bereits vor der inzwischen von US-Präsident Donald Trump für beendet erklärten Waffenruhe. Denn einerseits gab es erneute gegenseitige Angriffe, andererseits wolle der Iran laut Trump aber weiter ein Rahmenabkommen mit den USA.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärte, Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen würden nicht beginnen, solange Drohungen anhielten. Fakt ist: Die Ölpreise sind seit Montag um gut zehn Prozent nach oben geklettert - und mit ihnen die Sorgen vor dadurch bedingtem Preisauftrieb und einer Zinsreaktion der Notenbanken.

Bist du besser als der MSCI World? Verbinde auf onvista deine echten Depots und analysiere, wie sich dein Gesamtvermögen wirklich entwickelt, wie hoch dein Risiko im Depot ist und vieles mehr.

USA: Gemischtes Bild

Die jüngste Verschärfung der Krise im Nahen Osten und widersprüchliche Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran haben am Mittwoch Kursverluste an den US-Aktienmärkten nach sich gezogen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,09 Prozent auf 52.348,39 Punkte. Damit ist der jüngste Rekordlauf des Index erst einmal beendet.

Nach erneuten Drohungen gegen die Führung in Teheran hat US-Präsident Donald Trump die Gefahren einer neuen Eskalation im Iran-Krieg heruntergespielt. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,28 Prozent auf 7.482,71 Zähler nach.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 52.349 - 1,09 Prozent S&P 500 7.482 - 0,28 Prozent Nasdaq 25.870 + 0,20 Prozent

Asien: Durchwachsen

In Asien haben sich die tags zuvor unter Druck geratenen Aktienmärkte am Donnerstag nur teilweise stabilisiert. Der japanischen Nikkei 225 stieg um rund eineinhalb Prozent. Der südkoreanische Kospi tut sich auf dem tiefsten Niveau seit fast zwei Monaten schwerer und gab um fast ein Prozent nach. Er hatte zuvor bereits besonders unter dem vorläufigen Ende der KI-Rally gelitten.

Am Donnerstag nun erholten sich Tech-Werte zwar teilweise, dem steht aber das erneute Hochkochen des Iran-Krieges und damit steigende Ölpreise gegenüber. Der chinesische CSI-300 legte um 0,7 Prozent zu, während der tags zuvor starke Hongkonger Hang Seng um 0,6 Prozent sank.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 67.716 + 1,45 Prozent Hang Seng 24.199 - 0,60 Prozent CSI 300 4.837 + 0,70 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,25 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,09 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,56 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 78,82 USD + 0,98 Dollar WTI 74,44 USD + 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

EXANE BNP HEBT SILTRONIC AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 108 (74) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 60 (57) EUR - 'SELL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 60 (56) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 68 (63) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTH AUF 54,30 (55,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

RBC HEBT SCHOTT PHARMA AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 21 (18) EUR

(mit Material von dpa-AFX)