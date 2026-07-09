Vorbörse 09.07.2026

Dax startet erholt in den Handel

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach dem jüngsten Rückschlag zeichnet sich für den Dax am Donnerstag eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent höher auf 25.099 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, am Vortag ging es dann zeitweise bis auf 24.830 Punkte abwärts.

Belastet wurde der Dax von der erneuten Eskalation im Nahen Osten. Sie schürte erneut Sorgen vor steigenden Ölpreisen sowie vor Inflationsdruck und einer Belastung der Konjunktur. Die Signale bleiben zwiespältig, wie bereits vor der inzwischen von US-Präsident Donald Trump für beendet erklärten Waffenruhe. Denn einerseits gab es erneute gegenseitige Angriffe, andererseits wolle der Iran laut Trump aber weiter ein Rahmenabkommen mit den USA.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärte, Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen würden nicht beginnen, solange Drohungen anhielten. Fakt ist: Die Ölpreise sind seit Montag um gut zehn Prozent nach oben geklettert - und mit ihnen die Sorgen vor dadurch bedingtem Preisauftrieb und einer Zinsreaktion der Notenbanken.

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USA: Gemischtes Bild

Die jüngste Verschärfung der Krise im Nahen Osten und widersprüchliche Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran haben am Mittwoch Kursverluste an den US-Aktienmärkten nach sich gezogen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,09 Prozent auf 52.348,39 Punkte. Damit ist der jüngste Rekordlauf des Index erst einmal beendet.

Nach erneuten Drohungen gegen die Führung in Teheran hat US-Präsident Donald Trump die Gefahren einer neuen Eskalation im Iran-Krieg heruntergespielt. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,28 Prozent auf 7.482,71 Zähler nach.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.349- 1,09 Prozent
S&P 5007.482- 0,28 Prozent
Nasdaq 25.870+ 0,20 Prozent

Asien: Durchwachsen

In Asien haben sich die tags zuvor unter Druck geratenen Aktienmärkte am Donnerstag nur teilweise stabilisiert. Der japanischen Nikkei 225 stieg um rund eineinhalb Prozent. Der südkoreanische Kospi tut sich auf dem tiefsten Niveau seit fast zwei Monaten schwerer und gab um fast ein Prozent nach. Er hatte zuvor bereits besonders unter dem vorläufigen Ende der KI-Rally gelitten.

Am Donnerstag nun erholten sich Tech-Werte zwar teilweise, dem steht aber das erneute Hochkochen des Iran-Krieges und damit steigende Ölpreise gegenüber. Der chinesische CSI-300 legte um 0,7 Prozent zu, während der tags zuvor starke Hongkonger Hang Seng um 0,6 Prozent sank.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22567.716+ 1,45 Prozent
Hang Seng24.199- 0,60 Prozent
CSI 3004.837+ 0,70 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,25- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,09- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,56- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.07.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.07.2026

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1432- 0,31  Prozent
Dollar in Yen162,40+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,65+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent78,82 USD+ 0,98 Dollar
WTI74,44 USD+ 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

EXANE BNP HEBT SILTRONIC AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 108 (74) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 60 (57) EUR - 'SELL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 60 (56) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 68 (63) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTH AUF 54,30 (55,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

RBC HEBT SCHOTT PHARMA AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 21 (18) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
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DAX
Ö
Ölpreis Brent
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Dow Jones
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NASDAQ 100
Siemens
N
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RWE
DWS Group
Siltronic
Ö
Ölpreis WTI
GEA Group
JP Morgan
SCHOTT Pharma
Euro / Yen (Yenkurs)
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US Dollar/Japanischer Yen
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DAX (Kursindex)
NASDAQ
IG Group Holdings
GEA
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