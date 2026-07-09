DAX startet Stabilisierungsversuch
Der DAX startet am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich im frühen Handel freundlich. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 vorbörslich moderat im Plus notieren. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls mit einem leichten Aufschlag und sorgte damit für positive Vorgaben zum Handelsstart in Europa.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus des makroökonomischen Umfelds stehen heute vor allem die Entwicklungen im Nahen Osten. Die jüngste Eskalation zwischen den USA und dem Iran hat die Risikowahrnehmung an den Finanzmärkten erhöht und die Ölpreise kräftig nach oben getrieben. Gleichzeitig beobachten Anleger die geldpolitischen Konsequenzen steigender Energiepreise. An den Devisenmärkten bleibt der Euro gegenüber dem US-Dollar zwar vergleichsweise stabil, doch die Diskussion über einen möglicherweise restriktiveren Kurs der US-Notenbank gewinnt an Dynamik.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt Schott Pharma in den Mittelpunkt. Die Aktie verzeichnet einen zweistelligen Kurssprung, nachdem das Unternehmen nach einem starken Quartal seine Jahresprognosen für Umsatzwachstum und Profitabilität angehoben hat. Die vorgelegten Zahlen signalisierten eine robuste operative Entwicklung und sorgten für eine spürbare Belebung des Handels.
Ebenfalls gefragt ist Nordex. Die Titel legen deutlich zu, nachdem der Windkraftanlagenbauer für das zweite Quartal einen kräftigen Anstieg der Auftragseingänge gemeldet hat. Besonders positiv wertet der Markt die Kombination aus höherem Bestellvolumen und weiterhin stabilen Preisen.
Zu den auffälligsten Gewinnern zählt zudem Deutz. Der Motorenhersteller treibt den strategischen Umbau Richtung Verteidigungsindustrie voran und übernimmt die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft für rund 1,6 Milliarden Euro. Die Transaktion verschafft dem Unternehmen Zugang zum Markt für militärische Landfahrzeuge und sorgt für reges Anlegerinteresse.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN25RQ
|3,19
|55,654248 USD
|16,90
|Open End
|ICE Brent Crude oil Future
|Bull
|UN5AQW
|15,63
|60,178447 USD
|4,38
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31J4
|15,98
|26627,919858 Punkte
|16,10
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6TPU
|30,31
|22018,934773 Punkte
|8,22
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN8EQB
|7,10
|28648,406552 Punkte
|37,25
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2026; 09:50 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Silber
|Put
|UN2TUV
|9,33
|65,00 USD
|2,86
|18.12.2026
|Johnson & Johnson
|Call
|UN265E
|1,30
|260,00 USD
|10,16
|16.09.2026
|DAX®
|Call
|UG7GHG
|23,58
|23000,00 Punkte
|8,75
|18.09.2026
|Siemens Energy AG
|Call
|UR0N92
|0,19
|290,00 EUR
|6,39
|16.12.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|UN5GC5
|1,95
|195,00 USD
|5,88
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2026; 09:50 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UR0KWE
|2,40
|24067,535 Punkte
|30
|Open End
|Infineon Technologie AG
|Long
|UN9J0S
|6,55
|52,735883 EUR
|4
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UR0H1L
|8,44
|794,10 EUR
|4
|Open End
|MTU Aeor Engines AG
|Long
|UG4AE1
|6,43
|236,919887 EUR
|3
|Open End
|ASML Holding N.V.
|Long
|UR02B4
|11,28
|1274,411062 EUR
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2026; 09:50 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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