DAX startet Stabilisierungsversuch

Der DAX startet am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich im frühen Handel freundlich. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 vorbörslich moderat im Plus notieren. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls mit einem leichten Aufschlag und sorgte damit für positive Vorgaben zum Handelsstart in Europa.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus des makroökonomischen Umfelds stehen heute vor allem die Entwicklungen im Nahen Osten. Die jüngste Eskalation zwischen den USA und dem Iran hat die Risikowahrnehmung an den Finanzmärkten erhöht und die Ölpreise kräftig nach oben getrieben. Gleichzeitig beobachten Anleger die geldpolitischen Konsequenzen steigender Energiepreise. An den Devisenmärkten bleibt der Euro gegenüber dem US-Dollar zwar vergleichsweise stabil, doch die Diskussion über einen möglicherweise restriktiveren Kurs der US-Notenbank gewinnt an Dynamik.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt Schott Pharma in den Mittelpunkt. Die Aktie verzeichnet einen zweistelligen Kurssprung, nachdem das Unternehmen nach einem starken Quartal seine Jahresprognosen für Umsatzwachstum und Profitabilität angehoben hat. Die vorgelegten Zahlen signalisierten eine robuste operative Entwicklung und sorgten für eine spürbare Belebung des Handels.

Ebenfalls gefragt ist Nordex. Die Titel legen deutlich zu, nachdem der Windkraftanlagenbauer für das zweite Quartal einen kräftigen Anstieg der Auftragseingänge gemeldet hat. Besonders positiv wertet der Markt die Kombination aus höherem Bestellvolumen und weiterhin stabilen Preisen. Zu den auffälligsten Gewinnern zählt zudem Deutz. Der Motorenhersteller treibt den strategischen Umbau Richtung Verteidigungsindustrie voran und übernimmt die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft für rund 1,6 Milliarden Euro. Die Transaktion verschafft dem Unternehmen Zugang zum Markt für militärische Landfahrzeuge und sorgt für reges Anlegerinteresse.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN25RQ 3,19 55,654248 USD 16,90 Open End ICE Brent Crude oil Future Bull UN5AQW 15,63 60,178447 USD 4,38 Open End DAX® Bear UG31J4 15,98 26627,919858 Punkte 16,10 Open End DAX® Bull UN6TPU 30,31 22018,934773 Punkte 8,22 Open End Nasdaq-100® Bull UN8EQB 7,10 28648,406552 Punkte 37,25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2026; 09:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Silber Put UN2TUV 9,33 65,00 USD 2,86 18.12.2026 Johnson & Johnson Call UN265E 1,30 260,00 USD 10,16 16.09.2026 DAX® Call UG7GHG 23,58 23000,00 Punkte 8,75 18.09.2026 Siemens Energy AG Call UR0N92 0,19 290,00 EUR 6,39 16.12.2026 Nvidia Corp. Call UN5GC5 1,95 195,00 USD 5,88 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2026; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UR0KWE 2,40 24067,535 Punkte 30 Open End Infineon Technologie AG Long UN9J0S 6,55 52,735883 EUR 4 Open End Rheinmetall AG Long UR0H1L 8,44 794,10 EUR 4 Open End MTU Aeor Engines AG Long UG4AE1 6,43 236,919887 EUR 3 Open End ASML Holding N.V. Long UR02B4 11,28 1274,411062 EUR 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2026; 09:50 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.