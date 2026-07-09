Staatsanleihen

Deutsche Anleihen: Kurse erholen sich etwas von Vortagsverlusten

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: simon jhuan/Shutterstock.com

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag ein wenig von ihren deutlichen Vortagsverlusten erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,18 Prozent auf 125,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,09 Prozent.

Am Mittwoch hatte der starke Anstieg der Ölpreise die Kurse belastet. Am Donnerstag beruhigte sich die Lage etwas, obwohl die USA in zweiter Nacht in Folge Ziele im Iran bombardiert haben. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran noch heftigere Angriffe an.

Die Risiken für die Ölpreisentwicklung bleiben also hoch. Steigende Ölpreise erhöhen die Inflationsgefahren und damit die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen weiter anheben könnte. Dies belastet tendenziell die Anleihekurse.

"Da der Makrokalender dünn bestückt ist und die Märkte auch sonst wenig Impulse bekommen, dürfte die weitere Entwicklung im Iran wieder im Vordergrund stehen", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Erik Liem. "Erst gegen Abend könnte es Schlagzeilen geben, die sich nicht um den Iran drehen, wenn das Treffen der Eurogruppe beginnt, wobei der Fokus auf den EU-Budgetregeln liegt."

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Ölpreis Brent
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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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