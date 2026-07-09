Devisen: Eurokurs tritt auf der Stelle

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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späten New Yorker Devisenhandel kaum noch bewegt. Nach wie vor halten sich damit die Auswirkungen des zugespitzten Iran-Krieges auf das Währungspaar in engen Grenzen. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,1433 US-Dollar und lag damit auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1435 (Mittwoch: 1,1404) Dollar festgesetzt./bek/he

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