Dax Chartanalyse 09.07.2026

Diese Unterstützung wird nun entscheidend

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.60025.900
Dax-Unterstützung24.80024.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung zum Dax vom vergangenen Dienstag lautete wie folgt:

“An der gestrigen Einschätzung hat sich nichts geändert, diese steht daher komplett unverändert: Nach der 900-Punkte-Rally seit dem Vorwochentief um 25.000 Punkte hat der Index nun zunächst Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf. Hier ist in den kommenden Tagen tendenziell mit Gewinnmitnahmen und einem entsprechenden Rücksetzer zu rechnen.“

Der Dax brachte den avisierten Rücksetzer in den Bereich um 25.500 Punkte bereits schon am Dienstagnachmittag. Gestern verlor der Index dann zwischenzeitlich mehr als 1.000 Punkte im Vergleich zum Rekordhoch vom Montag nachdem US-Präsident Trump sich erneut dazu entschieden hatte Öl ins Feuer zu gießen im Nahostkonflikt. Heute Vormittag sehen wir erste Stabilisierungsversuche, mehr nicht.

Dax-Ausblick: 

Die Performance der vergangenen sechs Handelstage hat eine inverse V-Umkehr im 4-Stundenchart hinterlassen. Damit hat sich aus charttechnischer Sicht das Bild kurz- und mittelfristig wieder zu Gunsten der Verkäuferseite gedreht. Erst ein erneuter nachhaltiger Anstieg über den Bereich um 25.600 Punkte entspannt die prekäre Chartsituation für die Käuferseite wieder entscheidend, bis dahin dominieren zunächst die Abwärtsrisiken im Dax.

Die Unterstützung im Bereich um 24.800 Punkte hat den Kursrutsch gestern zunächst aufgehalten und eine Stabilisierung eingeleitet. Wird diese Unterstützung im Bereich um 24.800 Punkte nachhaltig unterboten, eröffnet sich weiteres Abwärtspotenzial in den unteren 24.000er Bereich - potenziell deutlich tiefer.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9YQK) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 09.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.440,49 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62N8) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 09.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.439,66 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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