Dax-Widerstand 25.600 25.900 Dax-Unterstützung 24.800 24.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung zum Dax vom vergangenen Dienstag lautete wie folgt:

“An der gestrigen Einschätzung hat sich nichts geändert, diese steht daher komplett unverändert: Nach der 900-Punkte-Rally seit dem Vorwochentief um 25.000 Punkte hat der Index nun zunächst Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf. Hier ist in den kommenden Tagen tendenziell mit Gewinnmitnahmen und einem entsprechenden Rücksetzer zu rechnen.“

Der Dax brachte den avisierten Rücksetzer in den Bereich um 25.500 Punkte bereits schon am Dienstagnachmittag. Gestern verlor der Index dann zwischenzeitlich mehr als 1.000 Punkte im Vergleich zum Rekordhoch vom Montag nachdem US-Präsident Trump sich erneut dazu entschieden hatte Öl ins Feuer zu gießen im Nahostkonflikt. Heute Vormittag sehen wir erste Stabilisierungsversuche, mehr nicht.

Dax-Ausblick:

Die Performance der vergangenen sechs Handelstage hat eine inverse V-Umkehr im 4-Stundenchart hinterlassen. Damit hat sich aus charttechnischer Sicht das Bild kurz- und mittelfristig wieder zu Gunsten der Verkäuferseite gedreht. Erst ein erneuter nachhaltiger Anstieg über den Bereich um 25.600 Punkte entspannt die prekäre Chartsituation für die Käuferseite wieder entscheidend, bis dahin dominieren zunächst die Abwärtsrisiken im Dax.

Die Unterstützung im Bereich um 24.800 Punkte hat den Kursrutsch gestern zunächst aufgehalten und eine Stabilisierung eingeleitet. Wird diese Unterstützung im Bereich um 24.800 Punkte nachhaltig unterboten, eröffnet sich weiteres Abwärtspotenzial in den unteren 24.000er Bereich - potenziell deutlich tiefer.