EQS-Adhoc: DEUTZ AG schließt Vereinbarung zum Erwerb der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH gegen Barzahlung und neu ausgegebene DEUTZ-Aktien mit einem Anteil von bis zu 29,9 % am erhöhten Grundkapital

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DEUTZ AG schließt Vereinbarung zum Erwerb der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH gegen Barzahlung und neu ausgegebene DEUTZ-Aktien mit einem Anteil von bis zu 29,9 % am erhöhten Grundkapital



09.07.2026 / 08:04 CET/CEST

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DEUTZ AG schließt Vereinbarung zum Erwerb der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH gegen Barzahlung und neu ausgegebene DEUTZ-Aktien mit einem Anteil von bis zu 29,9 % am erhöhten Grundkapital von DEUTZ

Köln, 9. Juli 2026 – Die DEUTZ AG (DEUTZ) hat einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100 % der Anteile an der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) mit Sitz in Flensburg von den privaten Eigentümerfamilien gegen Barzahlung und neu ausgegebene DEUTZ-Aktien mit einem Anteil von bis zu 29,9 % am erhöhten Grundkapital von DEUTZ abgeschlossen. Nach Vollzug der Transaktion werden die Verkäuferfamilien langfristig orientierte Ankeraktionäre von DEUTZ.

Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 1,6 Mrd. Euro. Er setzt sich zusammen aus einer fremdfinanzierten Barkomponente von rund 1,0 Mrd. Euro, für die sich DEUTZ verbindliche Finanzierungszusagen eines Konsortiums internationaler Banken gesichert hat, sowie einer Eigenkapitalkomponente von derzeit rund 0,6 Mrd. Euro, die durch die Ausgabe neuer DEUTZ-Aktien an die Verkäuferfamilien geleistet wird. Zur Ausgabe der neuen DEUTZ-Aktien beruft DEUTZ eine Außerordentliche Hauptversammlung (aoHV) für den 24. August 2026 ein. Darüber hinaus hat DEUTZ bestimmte weitere Vergütungskomponenten vereinbart, insbesondere variable Bestandteile. DEUTZ und die Verkäuferfamilien haben zudem eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, die die langfristige Ausrichtung der Verkäuferfamilien als künftige Ankeraktionäre von DEUTZ widerspiegelt. Die Investorenvereinbarung enthält Regelungen zur künftigen Beziehung zwischen DEUTZ und den Verkäuferfamilien, einschließlich ihrer angemessenen Vertretung im Aufsichtsrat der DEUTZ.

Die Transaktion wird das profitable Wachstum des DEUTZ-Konzerns beschleunigen und dazu beitragen, dass die kommunizierten strategischen Ziele für 2030 (Umsatz von 4 Mrd. Euro, bereinigte EBIT-Marge von 10%) früher erreicht werden. Mit einem Jahresumsatz von rund 760 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025 ist FFG einer der führenden europäischen Anbieter militärischer Land- und Spezialfahrzeuge sowie ein etablierter Partner der Bundeswehr und von Streitkräften der NATO sowie der Ukraine. Die Transaktion ist Teil der Next DEUTZ-Strategie und stärkt die Position von DEUTZ im Segment Defense und erweitert dessen Marktzugang. Nach dem Vollzug ist geplant, dass FFG das Kerngeschäft innerhalb des Geschäftsbereichs DEUTZ Defense bildet und die Transformation von DEUTZ zu einer führenden Industrieplattform beschleunigt.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, insbesondere dem Erhalt der behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der aoHV zur Kapitalerhöhung, und wird für Ende 2026 oder Q1/2027 erwartet.

Kontakt

DEUTZ AG | Lars Boelke | Leiter Investor Relations, Communications und Marketing

Tel. +49 (0) 221 822-3600 | E-Mail: lars.boelke@deutz.com

DEUTZ AG | Rolf Becker | Senior Manager Investor Relations

Tel.: +49 (0)221 822 2499 | E-Mail: rolf.becker@deutz.com

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