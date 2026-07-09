EQS-Adhoc: SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO

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EQS-Ad-hoc: SCP Standard Capital Partners AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO

09.07.2026 / 11:05 CET/CEST
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SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO München, 9.Juli 2026. Der Aufsichtsrat der SCP Standard Capital Partners AG (WKN: A12UPJ| ISIN: DE000A12UPJ7 | XETRA-Symbol: CAP) hat heute beschlossen, Herrn Fabian Becker mit Wirkung ab dem 9. Juli 2026 zum Vorstandsvorsitzenden sowie zum CEO zu bestellen.

Frau Stephanie Schettler-Köhler wird weiterhin dem Vorstand angehören und künftig die Funktion des Chief Operating Officer (COO) übernehmen.

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Unternehmen:SCP Standard Capital Partners AG
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Telefon:+49 89 2323 85 50
Fax:+49 89 2323 85 519
E-Mail:ir@standardcapitalpartners.xyz
Internet:www.standardcapitalpartners.xyz
ISIN:DE000A12UPJ7
WKN:A12UPJ
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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