EQS-Adhoc: SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO
EQS-Ad-hoc: SCP Standard Capital Partners AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO
09.07.2026 / 11:05 CET/CEST
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SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO München, 9.Juli 2026. Der Aufsichtsrat der SCP Standard Capital Partners AG (WKN: A12UPJ| ISIN: DE000A12UPJ7 | XETRA-Symbol: CAP) hat heute beschlossen, Herrn Fabian Becker mit Wirkung ab dem 9. Juli 2026 zum Vorstandsvorsitzenden sowie zum CEO zu bestellen.
Frau Stephanie Schettler-Köhler wird weiterhin dem Vorstand angehören und künftig die Funktion des Chief Operating Officer (COO) übernehmen.
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