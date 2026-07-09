EQS-AFR: H2 Core AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2 Core AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
H2 Core AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.07.2026 / 16:08 CET/CEST
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Hiermit gibt die H2 Core AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.07.2026
Ort:
https://h2core.com/investor-relations/finanzberichte/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2 Core AG
|Rüsdorfer Str. 8
|25746 Heide
|Deutschland
|Internet:
|www.h2core.com
|Ende der Mitteilung
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