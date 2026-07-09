EQS-DD: Pentixapharm Holding AG: Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, Gewährung von 8.922.464 Bezugsrechten
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.07.2026 / 15:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Eckert
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Pentixapharm Holding AG
b) LEI
|3912005VBOVXNDXEQZ36
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|DE000A41YFP6
b) Art des Geschäfts
|Gewährung von 8.922.464 Bezugsrechten
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0 EUR
|0 EUR
e) Datum des Geschäfts
|07.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
09.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pentixapharm Holding AG
|Robert-Rössle-Straße 10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105998 09.07.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: Nordex Group erzielt einen Auftragseingang von 3.1 GW im zweiten Quartal 2026heute, 05:00 Uhr · EQS Group
EQS-News: Pentixapharm erhält FDA-Fast-Track-Status für Phase-3-Diagnostikum [⁶⁸Ga]Ga-PentixaForheute, 06:00 Uhr · EQS Group
EQS-News: Alzchem Group AG beschleunigt internationale Expansion: Standort für neue Produktion in den USA festgelegtgestern, 08:00 Uhr · EQS Group
Plus-Analysen
RüstungsunternehmenRheinmetall-JV baut Laserwaffe zur Drohnenabwehr für die Marineheute, 14:10 Uhr · Reuters
EZB-ProtokolleAnhaltend hohe Unsicherheit spricht gegen Fingerzeig zum Zinskursheute, 12:23 Uhr · Reuters